Claudia Raia dá bronca em repórter que não sabia nome do filho dela: 'tem que saber'

A atriz Claudia Raia, 53 anos, foi alvo de críticas de internautas, que a chamaram de grosseira, após conceder entrevista na segunda-feira (12). O motivo foi a reação dela ao perceber que jornalista não sabia o nome do terceiro filho, Luca, que irá nascer em 2023. "Jornalista, né amor? Tem que saber", disse.

O anúncio da gravidez foi feito no dia 19 de setembro, quando mostrou um teste com o resultado positivo. O bebê é fruto do relacionamento dela com Jarbas Homem de Mello. Em programa da Ana Maria Braga, a atriz revelou que criança será batizada de Luca.

"Já tem nome o bebê?", perguntou o jornalista. Surpresa, Claudia respondeu: "Já! Você não acompanhou? Está atrasadíssimo. Você está péssimo. Contei na Ana Maria Braga, menino. Luca! Só você que não sabe".

O profissional pede desculpa, mas ela já acrescenta: "Jornalista, né amor? Tem que saber".

Apesar dele concordar, justificando que não sabia que a atriz estaria no evento da noite, Claudia volta a falar, detalhando que o "mundo sabe". "Luca é o novo Enzo. Você não ouviu falar disso?".

Claudia Raia se pronuncia

Através de sua assessoria de imprensa, Claudia Raia se pronunciou sobre o caso, revelando que o vídeo foi tirado do contexto e que era uma brincadeira.

"Tenho o maior respeito pela imprensa e pelos jornalistas, que sempre me acompanharam nos meus 40 anos de carreira", disse.

Claudia Raia Atriz "Aquele foi um momento de brincadeira na chegada do evento, onde atendi toda imprensa presente".

"O vídeo foi editado e passou uma impressão equivocada. Sempre cultivei uma ótima relação com fotógrafos e jornalistas e seguirei assim", acrescentou.

Gravidez na menopausa

A atriz engravidou enquanto estava na menopausa. Ela e o marido tinham a vontade de ser pais, e já falavam sobre o assunto há pelo menos dez anos, revelou Claudia em entrevista, no dia 25 de setembro, ao “Fantástico”. Ano passado, eles decidiram ter um filho por fertilização in vitro, mas não deu certo.

“Fiz o tratamento de cinco semanas de estrogênio, que são vários hormônios, é realmente pesado. Eu disse: eu vou tentar uma vez. Se for, ok. Se não for, eu vou entender. O que aconteceu é que os embriões não se formaram. Olhei para Deus e falei: ‘Ok, já entendi. Não era para ser’”, contou.

“Eu achei o que a gente pensa: 'meu óvulo de 55 anos já não serve para muita coisa'. Eu tinha desistido mesmo”, disse ainda.

A atriz já tinha parado há mais de três meses de tomar os hormônios para a fertilização, quando precisou realizar um exame e viu estar ovulando. Algum tempo depois, ao realizar uma bateria de exames, descobriu estar grávida, já na 10ª semana de gestação.