Ex de Jô diz que bebê pode nascer a qualquer momento e jogador não deve acompanhar parto

A infuenciadora digital Maiára Quiderolly, de 25 anos, ex do jogador do Ceará Jô, disse que o filho dela, João Gabriel, fruto do relacionamento com o atleta, deve nascer a qualquer momento. “Ele pode vir ao mundo a qualquer momento, já está de cabecinha para baixo”, disse ela à Quem. Ela também reforçou que o jogador não deve acompanhar o parto.

“Ele não tem contato nenhum comigo, nunca perguntou nada, não quer saber de nada”, acrescentou Maiára.

Em agosto deste ano, também em entrevista. no entanto, quando descobriu a gravidez da jovem, terminou o casamento.

Em outubro deste ano, Cláudia perdoou a traição de Jô e os dois reataram o relacionamento. O casal tem dois filhos, Pedro e Miguel. Nesta quarta (15), aliás, eles comemoram 16 anos de casados e Cláudia se declarou no Instagram: “Você me deu muito trabalho, mas eu acredito na sua mudança, não só por mim”, escreveu ela.

Ajuda nos custos da gravidez

Em novembro, Maiára contou em suas redes sociais que entrou na Justiça para que Jô pague os alimentos gravídicos, uma espécie de pensão alimentícia, paga durante a gestação, para ajudar nos custos da gravidez. Anteriormente, a influenciadora tinha aberto mão da pensão, mas voltou atras.

À Quem, Maiára também contou que foi notificada por conta de um processo movido contra ela pela esposa de Jô, Cláudia. “Ela está me processando por injúria, mas ainda não fui intimada. Recebi uma notificação no endereço em que eu morava. Vi que tinha uma carta, nem meus advogados tinham sido notificados ainda. Ela não gostou de eu dizer que ela sabia o que se passava dentro do casamento dela. Ela mesma foi falar na internet dizendo que ele tinha um problema de desvio de caráter. Ela pede uma indenização de quase R$ 50 mil”.