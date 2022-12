Após beijo em festa de A Fazenda, Babi fala sobre futuro com Iran fora do reality

Babi Borges e Iran Malfitano, dois dos finalistas de 'A Fazenda 14', deram um selinho durante a festa final do reality na noite de terça-feira (13), mas o futuro dos dois como casal não é tão certeiro na cabeça da ex-paquita.

Os fãs dos dois, claro, começaram a fantasiar sobre um provável relacionamento amoroso, o que acabou virando assunto em conversa entre Babi e Deborah, já eliminada da atração televisiva.

Segundo ela, não é tão fácil de ter o coração conquistado, ressaltando que o sentimento entre os dois não parece ser o existe em uma atração de "homem e mulher".

"Eu amo e admiro ele, mas não é de homem e mulher. Não é. Eu vou encontrar o meu amor, eu amo isso, eu sei que vou encontrar. Eu sou movida pelo amor e pela paixão. O homem tem que me conquistar no papo, na conversa. Não ligo para bonitões, tem que ter papo bom", disse ela a Deborah.

Em contrapartida, André, Deborah e Tati continuaram insistindo para que Babi e Iran pensassem em um futuro juntos fora do programa. André, integrante do grupo Bro’z, principalmente, foi quem mais reforçou a ideia.

Babi e Iran, inclusive, estão na final da Fazenda 14 ao lado de Bia Miranda. Parceiros desde o começo do reality, como parte do grupo B, eles disputam com Bia, que esteve ao lado de Deolane Bezerra no grupo A.