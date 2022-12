Enquete Final A Fazenda: quem deve ganhar o reality?

Após três meses desde a estreia de "A Fazenda 14", o reality chegará ao fim nesta quinta-feira (15), com o anúncio do vencedor. O trio finalista, que disputa o prêmio de R$ 1,5 milhão, foi definido nesta terça-feira (13), sendo os peões Iran Malfitano, Bia Miranda e Bárbara Borges.

A Roça Surpresa contou com os três e Pelé Milflows, eliminado hoje com 5,88% dos votos. As porcentagens de votação dos peões que ficaram na final não foram reveladas.

Na votação do reality da RecordTV, o público deve escolher o vencedor do jogo. O peão mais votado ganha o prêmio. A grande final ocorre na quinta-feira (15).

Veja cronograma da reta final

Terça-feira (13/12): Ocorreu a última eliminação e definição da final

Ocorreu a última eliminação e definição da final Quinta-feira (15/12): Final de "A Fazenda 14"

