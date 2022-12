Maria Rita está namorando DJ do casamento de Lula e Janja, diz site

De acordo com o Extra, a cantora Maria Rita está namorando Ju de Paulla, que foi DJ do casamento de Lula e Janja, em maio deste ano. Na ocasião, Ju publicou uma foto ao lado da artista e dos recém-casados em seu perfil do Instagram. Na legenda, celebrou a união: “O amor venceu! Axé, casal”.

Ainda segundo o jornal, elas ainda não assumiram o romance publicamente, mas amigos próximos já sabem do relacionamento há meses.

Maria Rita é discreta e não costuma falar publicamente dos relacionamentos. Ela está solteira desde 2019, quando se separou do músico Davi Moraes.

A interação entre Maria e Ju nas redes sociais também é rara. A artista chama Ju de “monstra”, e Ju deixa comentários e curtidas nas fotos da cantora.

Quem é Ju de Paulla?

Ju ficou famosa após se tornar assessora pessoal de Preta Gil, de quem era fã, e durante a época do Snapchat, quando tinha um programa de fofoca com humor. Como DJ, ela costuma tocar em festas e shows.