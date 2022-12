Após rumores, Thomaz Costa nega fim do namoro com Tati Zaqui

O ator Thomaz Costa negou o fim do namoro com a cantora Tati Zaqui, após rumores. Nesta quinta-feira (30), uma mensagem atribuída à cantora circulou nas redes sociais com a confirmação do término.

Segundo o portal Hugo Gloss, Thomaz se pronunciou e disse que o casal ainda está junto.

No print do suposto término, um perfil no Twitter com a foto de Tati Zaqui dizia que o relacionamento havia acabado após "provocações e pessoas torcendo contra". "Conseguiram causar um grande inferno em nossas vidas", apontou a mensagem.

Legenda: Mensagem teria sido enviada supostamente para fãs Foto: Reprodução

Unfollow no Instagram

Apesar de o ator negar o rompimento, o casal, que se conheceu em "A Fazenda 14", não se segue mais no Instagram. Ainda sobre redes sociais, Tati desativou sua conta no Twitter.

Internautas chegaram a especular que o namoro havia acabado pois a Record TV cancelou a próxima temporada de Power Couple Brasil, na qual a dupla possivelmente faria participação.

"Sem Power Couple, sem namoro e a culpa ainda é do povo", escreveu uma pessoa. "Realidade: cancelaram o Power Couple e agora eles querem ir para o De Férias Com o Ex", pontuou uma usuária.

Namoro em 'A Fazenda'

Thomaz e Tati foram participaram de "A Fazenda 14', mas deixaram o confinamento nas primeiras semanas, com uma semana de diferença entre as eliminações.

Dentro da casa, apesar de estarem em grupos distintos de jogo, ele no Grupo A e ela no B, os dois iniciaram um relacionamento, que acabou se desenvolvendo para além das câmeras.

Anteriormente, Tati comentou sobre o início do namoro dos dois, logo após um beijo em uma das festas do programa. Na festa de reunião dos participantes, Thomaz aproveitou, inclusive, para dar uma aliança à amada e oficializar a relação.

"Quando estávamos ali dentro, no local de festas, ele olhou para mim e citou: 'Você acredita no amor de Deus?'. Eu logo me toquei e falei: 'Sim'. Ele falou: 'Me beija, pelo amor de Deus", disse, começando o momento entre os dois.