Whindersson Nunes vive romance com dentista cearense e curte Jericoacoara com ela

A dentista cearense e influenciadora digital Klyvia Sá foi apontada como o novo affair do humorista piauiense Whindersson Nunes, logo após ter sido vista com ele em Jijoca de Jericoacoara, no litoral Oeste do Ceará.

Com as especulações, a assessoria da dentista confirmou, em posicionamento enviado ao g1, o envolvimento entre ela e Whindersson, sem nenhum detalhe de como os dois teriam iniciado o romance.

Mesmo antes de ser visto com Klyvia, Whindersson já havia dado sinais do flerte entre os dois. Fãs apontaram a relação logo após o youtuber deixar vários comentários afetuosos na foto da moça.

Foto: reprodução/Instagram

Ainda na quarta (28), Klyvia compartilhou uma foto no Instagram msotrando duas pessoas jogando. Seguidores começaram a supor o encontro entre eles em Jericoacoara, onde devem passar o Réveillon, após análise minuciosa das tatuagens vistas na foto.

Quem é Klyvia?

Cearense, Klyvia vive atualmente na cidade de Sobral e usa as redes sociais para compartilhar a rotina como dentista e modelo. A relação com Whindersson já seria antiga, tendo a Internet como principal intermediadora.

Ainda conforme a assessoria de Klyvia, a amizade entre os dois teria tomado outro rumo este mês, ocasionando no encontro entre eles em Jericoacoara.

Até o momento, entretanto, Whindersson não revelou detalhes sobre o affair. Apesar disso, fãs já começaram a torcer pelo possível casal, deixando comentários nas fotos dos dois.