Famosos escolhem o Ceará como destino do Réveillon 2023

Celebridades já estão desembarcando no Ceará para celebrar a chegada de 2023 no litoral cearense. O ator Caio Castro é um deles. O artista desembarcou no Estado na última terça-feira (27), acompanhado da namorada, a repórter Daiane de Paula.

O casal está em Jericoacoara, no Litoral Oeste, e tem mostrado no Instagram os detalhes da viagem, ao lado de amigos. Caio exibe o novo visual nas imagens: ele está loiro e fez dreads. O ator, inclusive, foi criticado recentemente pelo visual, já que nas redes sociais alegaram que ele está praticando apropriação cultural.

Ontem (28), Caio e Daiane aproveitaram a festa do Réveillon “Vira Jeri”.

Quem também chegou nessa quarta-feira a Jericoacoara foi o humorista Whindersson Nunes. Ele postou uma imagem do pôr do sol em sua rede social ao chegar no destino. Segundo o perfil do Instagram Gossip do Dia, o ator está acompanhado do novo affair, a dentista e influenciadora digital Klyvia Sá. Klyvia, realmente, tem publicado Stories no destino. Eles ainda não publicaram nada juntos.

Ainda conforme o Gossip do Dia, ela e Whindersson se conhecem há alguns anos, ms só agora estão vivendo um romance.