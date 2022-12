Veja a ordem e os horários do shows do Réveillon Fortaleza 2023

O Réveillon Fortaleza 2023, que ocorrerá nos próximos dias 30 e 31 de dezembro no Aterro da Praia de Iracema, terá 18 atrações musicais. Nesta quarta-feira (28), a Prefeitura do município divulgou a ordem e os horários dos shows.

No primeiro dia, quem abre os trabalhos é Paulo José e quem fecha é Márcia Fellipe. Já no dia do Ano Novo, Waldonys e Camila Marieta começam a noite de shows; Alok será a atração da virada, e Mari Fernandez encerra o evento.

Confira a ordem e os horários dos shows:

30 de dezembro

18h - Paulo José

19h05 - Jorge Aragão

20h25 - Vanessa da Mata

21h25 - Getúlio Abelha

22h35 - Luísa Sonza

00h - Daniela Mercury

1h20 - Xand Avião

2h40 - Nattan

4h - Márcia Fellipe

31 de dezembro

18h - Waldonys / Camila Marieta

19h05 - Felipe Amorim

20h10 - Alcione

21h35 - Alceu Valença

23h - Alok

00h55 - Nando Reis

2h20 - Luan Santana

3h43 - Mari Fernandez

Maior Réveillon do Norte-Nordeste

O Réveillon da Capital cearense será o de maior estrutura do Norte-Nordeste, conforme a gestão municipal. O público esperado é de mais de 1 milhão de pessoas por dia.

Será montada uma estrutura com 14.736 metros quadrados. O palco possui uma área de 64 metros de largura, 29 metros de altura e 20 metros de profundidade.