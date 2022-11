Réveillon de Fortaleza 2023 terá 16 atrações musicais; veja lista

Prometido para ser o maior da história do Norte e Nordeste, o Réveillon de Fortaleza deste ano terá dois dias de festa com 16 atrações musicais e uma feira de economia criativa. No palco montado do aterro da Praia de Iracema, devem passar nomes de peso da música nacional, como Alcione, Daniela Mercury, Luísa Sonza, Alceu Valença e outros.

Os detalhes da festa foram anunciados na noite desta terça-feira (22) pelo prefeito José Sarto (PDT), em evento destinado ao trade turístico e à imprensa da Capital, no Estoril. Mais cedo, a Prefeitura já havia adiantado ao Sistema Verdes Mares três outras atrações principais: Mari Fernandez, Nattanzinho e Felipe Amorim.

Veja a lista completa das atrações do Réveillon de Fortaleza 2023

Alcione

Alok

Alceu Valença

Daniela Mercury

Luan Santana

Luísa Sonza

Nando Reis

Felipe Amorim

Nattanzinho

Xand Avião

Mari Fernandez

Jorge Aragão

Waldonys

Marcos Lessa

Getúlio Abelha

Paulo José Benevides

Turismo

No período que compreende as festas de fim de ano, entre 20 de dezembro e 5 de janeiro, a expectativa da Prefeitura é receber 600 mil turistas na Cidade, que devem ocupar mais de 90% da rede hoteleira.

Os festejos devem movimentar mais de 50 setores da economia e demandar o cadastro de 645 vendedores ambulantes. Espera-se que, com isso, haja um incremento de R$ 3 bilhões na receita municipal.

Volta das festividades no aterro

O Réveillon deste ano marca o retorno da tradicional festa gratuita no aterro da Praia de Iracema. O evento não ocorria desde 2019, antes do início da pandemia de Covid-19.

Atualmente, a Capital vive uma nova onda da infecção. Só neste mês de novembro, até o último dia 18, foram confirmados 2,8 mil casos, oito vezes mais do que o registrado em todo o mês de outubro.