Réveillon e alta estação vão injetar R$ 3 bilhões na economia de Fortaleza, projeta Sarto

O réveillon e a alta estação (entre dezembro e janeiro) devem impulsionar significativamente a economia de Fortaleza. Segundo o prefeito José Sarto (PDT), no período, a estimativa é de incremento de R$ 3 bilhões na receita da Capital.

Nesta terça-feira (22), haverá uma coletiva para divulgar as atrações do evento ao trade turístico e à imprensa, no Estoril. O objetivo é dar mais tempo para as agências de turismo se planejarem para a venda de pacotes de viagem.

Já consolidada no calendário turístico nacional, a festa da virada em Fortaleza será especial neste ano. O evento terá dois dias de celebrações (dias 30 e 31 de dezembro), com grandes atrações musicais e outra novidade: uma feira criativa no Aterro da Praia de Iracema.

A ideia da Prefeitura é elevar o impacto econômico gerado pelo Réveillon, que exerce ganhos expressivos durante o período para a cadeia turística; para o comércio, com o aumento do movimento na alta estação; e principalmente para os serviços, setor mais beneficiado com a procura por hotéis, bares e restaurantes.

A organização da festa, com montagem de palco, de som e de luz e a venda de alimentos e bebidas por ambulantes também são ações de geração de trabalho e renda.