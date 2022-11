Com 2 dias de festa, Réveillon de Fortaleza busca ampliar impacto econômico da virada

Já consolidada no calendário turístico nacional, a festa da virada em Fortaleza será especial neste ano. O evento terá dois dias de celebrações, com grandes atrações musicais – ainda a serem confirmadas – e outra novidade: uma feira criativa no Aterro da Praia de Iracema.

A ideia da Prefeitura é elevar o impacto econômico gerado pelo Réveillon, que exerce ganhos expressivos para a cadeia turística, o comércio e os serviços durante o período.

No dia 22 deste mês, o plano para o Réveillon de Fortaleza será exposto ao trade turístico e à imprensa pelo prefeito José Sarto. A apresentação será no Estoril.

O objetivo é dar mais tempo para que as agências de viagens se planejem para vender os pacotes aos turistas interessados, já com as atrações e demais detalhes confirmados.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil