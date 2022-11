Prefeito Sarto anuncia novos descontos no IPTU 2023 em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza vai oferecer descontos adicionais de até 2% no pagamento das cotas únicas do IPTU 2023 por meio do Programa Nota Fortaleza.

Para obter o benefício, o contribuinte deverá fazer o cadastro no site do Nota Fortaleza até 30 de novembro de 2022. O desconto será dado a partir das notas emitidas entre 1/10/2021 e 30/9/2022 no CPF do cadastrado. As informações foram obtidas em primeira mão por esta Coluna.

Além de continuar concorrendo a prêmios de até R$ 10 mil, o contribuinte poderá seguir pedindo a nota fiscal para acumular pontos conforme o valor de serviço das notas emitidas.

O programa existe já conta com mais de 200 mil cadastrados e premiou mais de 11 mil fortalezenses.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, dará mais detalhes sobre os descontos em evento nesta quarta-feira (9/11), às 9h30, na Sefin (Secretaria de Finanças).



