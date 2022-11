Nova onda de Covid no Ceará: novembro já tem 8 vezes mais casos confirmados do que o mês passado

Uma nova onda de Covid-19 começa a se desenhar no Ceará. Em novembro, até o dia 18, 2.845 casos da virose já foram confirmados – número 8 vezes maior do que em outubro inteiro, que registrou 349 infecções. Os dados são do Integra SUS, da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

A taxa de positividade também cresceu no Estado, neste mês: 1 a cada 3 testes feitos nos 18 primeiros dias de novembro deu positivo. No período, foram realizados 8.920 exames para detecção do coronavírus, dos quais quase 3 mil positivaram.

Keny Colares Médico infectologista Estamos, sim, numa nova onda, só não temos como dimensionar a duração e o tamanho, qual vai ser a taxa de complicações, internações e óbitos.

O médico infectologista Keny Colares lembra que, ainda em outubro, o aumento dos casos de Covid na Europa e na Ásia e, além da concentração de coronavírus nos esgotos de Fortaleza, já sinalizaram uma nova onda.

“Depois, começamos a observar o aumento da taxa de positividade, que estava em 25% na semana passada e, nesta semana, está rumando a 50%, mostrando que a doença está se espalhando”, analisa.

A chegada da subvariante BQ.1 da ômicron, com presença confirmada no Ceará no início deste mês, é só uma das causas da atual crescente de casos.

Keny Colares Médico infectologista Existem também os aspectos comportamentais e climáticos. Chegamos a uma época do ano que favorece as doenças respiratórias. Além disso, temos muitas pessoas que se vacinaram ou tiveram a doença apenas no primeiro semestre, tendo a proteção já reduzida.

No último dia 11, a Sesa e a Fiocruz Ceará confirmaram 11 casos da subvariante BQ.1 no Estado, identificados por sequenciamento genômico. Os pacientes, segundo a secretaria, são da Grande Fortaleza e tiveram “apenas sintomas leves da doença”.

Portas de entrada para casos de síndromes gripais, a Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Fortaleza também espelham o aumento de infecções. Enquanto nos primeiros 3 dias de novembro só foi registrado 1 atendimento por Covid, o último dia 18, sozinho, contabilizou 69 casos.

Cidades com mais casos de Covid

Fortaleza e cidades da Região Metropolitana, aliás, são as que registram piores cenários. Só a capital concentra mais de 1.300 casos, seguida por Caucaia (125), Maracanaú (122), Crateús e Eusébio (com 126 cada).

Neste mês, até o dia 18, somente 41 das 184 cidades cearenses não haviam registrado nenhum morador infectado pelo coronavírus.

Na última sexta-feira (18), o Governo do Estado, por meio de Izolda Cela, voltou a recomendar o reforço do uso de máscaras, uma das principais medidas preventivas contra o espalhamento da Covid-19.

“Diante do cenário, que exige muita prudência, o Comitê recomenda o uso de máscaras em locais fechados e de aglomeração, como nos transportes coletivos, assim como maior atenção para as pessoas que possuem alguma comorbidade”, publicou a governadora nas redes sociais.

A gestora frisou, porém, que o adoecimento da população não tem resultado em internações ou óbitos.

Izolda também alertou para a necessidade de os cearenses completarem o esquema vacinal contra a doença. “Isso é muito importante. Inclusive, estamos solicitando mais doses ao Ministério da Saúde, para que não falte vacina aos cearenses.”

Quais os sintomas da Covid hoje

Legenda: Para fazer teste de Covid gratuito, população o Ceará precisa, em geral, passar por consulta na rede pública Foto: AFP

Para a comunidade científica, ainda não está claro se as novas subvariantes BQ.1 e BQ.1.1 terão manifestações distintas, mais ou menos graves, do que a Ômicron original.

Os principais sintomas de Covid-19 causada pela variante Ômicron, atualizados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) neste ano, são:

Dor de garganta;

Dor de cabeça;

Coriza (nariz escorrendo);

Tosse;

Febre;

Dor no corpo.

Ao contrário das outras cepas da doença, os sintomas da ômicron costumam ser mais leves, já que a variante tem uma reprodução mais rápida nas vias aéreas, poupando a região do pulmão – característica também associada à proteção vacinal.

Desde fevereiro deste ano, todas as amostras de cearenses infectados sequenciadas pela Fiocruz dão positivo para Ômicron, com predomínio das subvariantes BA.1 e BA.5.

Quantos dias dura o isolamento da Covid?

A Secretaria da Saúde do Ceará publicou uma série de orientações sobre como deve ser o isolamento de quem contrair coronavírus atualmente.

5 dias Se testar positivo, o paciente deve, obrigatoriamente, se isolar por no mínimo 5 dias.

Ao 5º dia, o isolamento pode seguir das seguintes formas:

Paciente sem sintomas e sem medicamento para febre há 24h: fazer novo teste e, em caso negativo, sair do isolamento usando máscara até o 10º dia. Em caso positivo, ficar isolado até o 10º dia;

fazer novo teste e, em caso negativo, sair do isolamento usando máscara até o 10º dia. Em caso positivo, ficar isolado até o 10º dia; Paciente ainda com sintomas: ficar isolado até o 10º dia. Depois disso, pode sair do isolamento sem necessidade de novo teste.

Ao 7º dia de isolamento, no caso de quem permaneceu com sintomas mesmo após o 5º dia da doença:

Paciente sem sintomas e sem medicamento para febre há 24h: sair do isolamento usando máscara até o 10º dia;

sair do isolamento usando máscara até o 10º dia; Paciente com sintomas: ficar isolado até o 10º dia. Depois disso, pode sair do isolamento sem necessidade de novo teste.

“A contagem dos dias começa no início dos sintomas ou, no caso dos assintomáticos, no dia em que foi feito o teste que deu positivo”, orienta a secretaria.

A Sesa destaca ainda que quem teve contato com alguém que positivou para Covid não precisa fazer quarentena, mas deve usar máscara durante 10 dias e observar o surgimento de quaisquer sintomas gripais.

