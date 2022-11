Testes Covid: após fechamento de centros, saiba onde fazer exames grátis no CE

Com o leve aumento de casos de Covid-19 nas últimas cinco semanas, especialistas recomendam a realização de testes para confirmar ou descartar a doença. Porém, a maior parte dos centros de testagem nas grandes cidades do Ceará não realiza mais exames baseados na procura espontânea, ou seja, funcionam por meio de encaminhamento prévio.

No início deste ano, durante o pico da terceira onda, o Governo do Estado chegou a oferecer 25 pontos de exames gratuitos para o monitoramento da doença, tanto em Fortaleza como em Maracanaú, Juazeiro do Norte e Sobral, por ordem de chegada ou agendamento. Não era necessário ter passado por consulta nem estar sintomático.

Atualmente, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que distribui exames a todos os municípios e que pacientes sintomáticos “podem realizar o teste, sem a necessidade de agendamento prévio, em qualquer unidade de saúde com perfil de atendimento para síndromes respiratórias gripais”. No entanto, não mencionou a reativação dos pontos fixos.

Na Capital, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disse que realiza testes de Covid-19 (RT-PCR) para os usuários sintomáticos, nos postos de saúde e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAS).

“Nos postos de saúde, após o atendimento, se o profissional responsável avaliar a necessidade de testagem, é realizado um teste rápido, com resultado em 15 minutos. Caso o resultado seja negativo, é realizado o teste RT-PCR, que é enviado ao Laboratório Central do Estado para avaliação”, detalha.

Outras cidades

Para além de Fortaleza, outras das maiores cidades do Ceará também estão oferecendo testes de forma gratuita. Contudo, o município de Crato, no Sul do Estado, e Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), são as únicas das cidades ouvidas pela reportagem cujo teste ainda pode ser feito de forma espontânea, isto é, sem prévia consulta.

“O teste é realizado no Centro de Testagem Covid, no Zacarias Gonçalves. Qualquer pessoa pode ir, com ou sem agendado, passando ou não pelas UBS”, pontuou a assessoria da Secretaria da Saúde do Crato.

Em Eusébio, a assessoria da Prefeitura esclareceu que “não precisa agendar, mas o paciente deverá estar com sintomas a partir do 3º dia para realizar os exames”. Os testes podem ser feitos nos 17 postos de Saúde, UPA, Hospital, Centro Especializado em Reabilitação, Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), CAPS AD e posto de coleta da farmácia central (tipos TR e swab RT-PCR).

Em Juazeiro do Norte, cidade mais populosa do Interior cearense, os testes podem ser feitos na UPA do bairro Lagoa Seca, todos os dias, das 7h às 19h. Para realização do procedimento, no entanto, é preciso que o paciente esteja com sintoma passe por triagem e, posteriormente, acontece o encaminhamento.

Na cidade de Caucaia, na RMF, a Secretaria da Saúde do Município, através da Coordenação de Imunização, disponibiliza a testagem em todas as 46 Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS). O funcionamento das UAPS acontece de segunda-feira a sexta-feira, de 8h às 16h. A testagem é feita mediante triagem.

Em Quixadá, principal cidade da região do Sertão Central, os testes são realizados, mediante agendamento e triagem, em todos os 19 postos, dos quais 8 estão na Sede do Município e 11 na zona rural. A UPA da cidade também realiza o procedimento. O horário de atendimento é das 7h30 às 11h de segunda a quinta e das 7h30 às 13h na sexta.

Sobral, na região Norte, disponibiliza o teste nos 38 Centros de Saúde da Família. Conforme a assessoria do Município, o paciente primeiro passa por uma triagem, “onde é agendado o melhor horário para realização do teste”. Há 7 CSFs que têm o atendimento estendido, das 7h às 19h. Os demais CSFs são em horários comerciais. A relação pode ser conferida no site da Prefeitura.

Já na cidade de Iguatu, a principal do Centro-Sul cearense, os testes estão sendo realizados nas Unidades Básicas de Saúde, igualmente após triagem. A Secretaria da Saúde do Município não informou quantas unidades ofertam o serviço, nem o horário de funcionamento.

