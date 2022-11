Paxlovid, primeiro remédio para Covid, chega à rede pública do CE; veja como será uso

Os pacientes com sintomas leves e moderados, mas com maior risco de desenvolver formas graves da Covid, devem ter acesso ao remédio antiviral Paxlovid, específico contra a Covid, que foi recebido pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) e será distribuído até a semana que vem. Foram recebidos 1.950 tratamento no primeiro lote enviado pelo Ministério da Saúde.

O medicamento deve ser usado até 5 dias do início dos sintomas, em pacientes que não estão hospitalizados, e pode evitar formas graves da Covid-19 em idosos ou com sistema imunológico comprometido. Esse, inclusive, deve ser o público prioritário para o uso do remédio. Ainda não é possível encontrar Paxlovid nas farmácias.

No Ceará, a distribuição aos municípios começou nesta semana e deve ser finalizada nos próximos dias, conforme a Sesa. “A dispensação segue orientações repassadas pelo Ministério da Saúde e o repasse começou a ser feito para os municípios”, frisou a Secretaria.

“Se usado até os primeiros 5 dias, consegue reduzir significativamente a quantidade de vírus dentro do corpo e, portanto, reduzir as chances da pessoa ter uma forma grave”, detalha o infectologista Guilherme Henn, diretor da Sociedade Cearense de Infectologia.

Cada dose do tratamento contém dois comprimidos de 150mg de nirmatrelvir (total de 300mg) e um comprimido de ritonavir (100mg), que devem ser tomados simultaneamente, conforme o guia do Ministério da Saúde, publicado em outubro deste ano, para uso do Paxlovid.

"Essa dosagem deve ser administrada, na maior parte dos pacientes, duas vezes ao dia, por um período de cinco dias", detalha o documento.

Legenda: Paxlovid já é usado em vários outros países para evitar formas graves da doença Foto: Shutterstock

Por isso, é importante que os pacientes façam o teste logo no início dos sintomas. Essa medicação chega com a confirmação da subvariante da ômicron BQ.1, que é mais transmissível e pode causar novos picos da doença.

“O Paxlovid já está em uso nos Estados Unidos, em países europeus e agora, muito tardiamente, o Ministério da Saúde disponibilizou as primeiras doses do medicamento”, analisa Guilherme. O uso também é feito no Canadá, Austrália, Japão e Reino Unido, por exemplo.

Guilherme Henn Diretor da Sociedade Cearense de Infectologia Como não vai ter remédio para todo mundo, e de fato os estudos clínicos mostram que ele faz mesmo diferença nas pessoas com risco maior de desenvolver doença grave, como idosos, imunossuprimidos, elas são as prioritárias para receber esse medicamento que vai ser distribuído pelo SUS

O medicamento é um antiviral, ou seja, age diretamente contra o coronavírus. A autorização para uso emergencial do Paxlovid foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no dia 30 de março de 2022.

O composto é formado pelos comprimidos de nirmatrelvir e ritonavir, embalados e administrados juntos, é indicado para o tratamento da Covid-19 em adultos que não requerem oxigênio suplementar, conforme a Anvisa.

Aumento de casos no Ceará

Um leve aumento de casos de Covid-19 é observado no Ceará há quatro semanas, ao mesmo tempo em que há crescimento na positividade de testes para a doença entre a população geral.

Na semana passada, foram confirmados 164 casos. No período imediatamente anterior, foram 70. Os dados são da plataforma IntegraSUS, da Sesa, e estão sujeitos a alterações conforme mais diagnósticos sejam liberados.

Além disso, os atendimentos relacionados à Covid em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Fortaleza também crescem há 3 semanas. Na semana passada, foram 1.148, contra 936 da semana anterior.

“Precisamos manter a vigilância e monitoramento pois é importante para que, baseados no cenário epidemiológico, possamos definir as melhores condutas em relação às medidas sociais a voltar a adotar, caso necessário”, explicou João Cláudio Jacó, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações no Ceará (SBIm-CE) ao Diário do Nordeste.

