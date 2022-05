Ministério da Saúde incorpora remédio Paxlovid ao SUS para tratamento de pacientes com Covid-19

O medicamento da Pfizer-BioNTech, Paxlovid, composto pelos antivirais nirmatrelvir e ritonavir, foi incluído no Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento de casos leves a moderados e com alto risco de complicações da Covid-19.

A incorporação do comprimido, que tem o objetivo de prevenir internações, complicações e mortes pela doença pandêmica, foi anunciada pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira (6).

Segundo a Pasta, o remédio via oral será disponibilizado para pacientes adultos imunocomprometidos ou com idade igual ou superior a 65 anos. Ele poderá ser utilizado apenas em caso de teste positivo e em até cinco dias após início dos sintomas.

Enquanto o nirmatrelvir impede a proliferação do vírus, o ritonavir inibe a ação de uma enzima que degrada o antiviral anterior, fazendo com que ele fique mais tempo na corrente sanguínea do paciente.

Aprovação

O Paxlovid já havia sido aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no dia 30 de março deste ano.

A agência informou que o medicamento deve ser evitado em mulheres grávidas e em pacientes com insuficiência renal grave ou com falha renal, uma vez que a dose para essa população ainda não foi estabelecida.

"Cumpre ao farmacêutico também realizar as demais orientações quanto à posologia, ao modo de uso e a possíveis interações, ou seja, prestar informações quanto ao uso correto do medicamento", disse a Anvisa.