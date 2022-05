Idosos acima de 70 anos não precisam de agendamento para receber 4ª dose da vacina contra a Covid

Uma nova fase da campanha de imunização contra o coronavírus começa nesta segunda-feira (9) com o início da aplicação da 4ª dose da vacina para quem tem mais de 70 anos em Fortaleza. Nessa etapa não será necessário agendamento, mas o esquema vacinal precisa estar completo.

Isso significa que os idosos da faixa etária precisam ter recebido a 3ª dose da vacina, ou 2 doses da vacina da Janssen, há 4 meses. O público com mais de 80 anos já pode receber a 4ª dose desde março deste ano.

Para receber o segundo reforço da vacina contra a Covid, os idosos devem buscar um ponto de vacinação, conforme a divulgação diária da Prefeitura.

Quem for receber a 4ª dose da vacina, mesmo sem a necessidade de agendamento, deve levar documentação para garantir o imunizante. Confira:

Documento de identidade com foto

CPF

Cartão Nacional de Saúde (CNS)

Comprovante de residência

Cartão de vacinação.

Reforço vacinal

A necessidade dessa nova dose para o público acima de 70 anos acontece com a recomendação do Ministério da Saúde no início deste mês. No Ceará, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), autorizou os municípios para a aplicação.

Também está liberada pela Sesa a imunização com a 4ª dose em pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições permanentes.

Esse reforço vacinal garante maior proteção aos idosos, que apresentam queda na imunidade contra a doença após alguns meses do recebimento da vacina.