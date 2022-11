Quinta dose da vacina contra a Covid não tem previsão de aplicação no Ceará, diz Secretaria

O surgimento de uma nova subvariante do coronavírus e a perspectiva de uma nova onda de Covid atingir o Brasil reacendeu o alerta sobre a importância da vacinação. O Rio de Janeiro, por exemplo, iniciou a aplicação da 5ª dose em idosos e pessoas com comorbidades. Já o Ceará não tem previsão para oferta de mais um reforço vacinal.

A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) informou, em nota ao Diário do Nordeste, que o esquema de vacinação recomendado pelo Ministério da Saúde (MS) "compreende, no máximo, até quatro doses, sendo duas do esquema primário e mais dois reforços".

"Desta maneira, até o momento, não há recomendações para 5ª dose", frisou a Sesa.

A Pasta destacou ainda que "segue as orientações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e que todas as condutas são regidas por documentos oficiais".

Ceará tem leve aumento de casos de Covid

O número de testes positivos para Covid-19 no Ceará tem aumentado nas últimas três semanas. Entre 16 e 22 de outubro, 49 pessoas testaram positivo para o coronavírus, número que subiu para 61 na semana seguinte e para 82 na última semana. Os dados são do Integra SUS, da Sesa.

Nos primeiros 7 dias de outubro, a positividade dos exames no Ceará estava em 1,8%, mas subiu progressivamente ao longo das semanas e, entre 30 de outubro e 5 de novembro, atingiu 7%.

O infectologista Keny Colares destaca que dois indicadores precoces, que costumam alterar logo antes de novos casos serem notificados, já vêm mudando. Um deles é a presença de coronavírus nos esgotos, "em aumento há algumas semanas". O outro é a taxa de positividade.

"Os indicadores das 2 últimas semanas ainda estão incompletos, mas já é possível notar aumento. Ouvimos colegas começando a referir que estão doentes ou têm familiares doentes, e essas são as primeiras observações de que está chegando uma nova onda, nos próximos meses. Não sabemos o tamanho e as consequências", frisa.

O infectologista reforça, ainda, a importância de completar o esquema de vacinação contra a Covid, principalmente de crianças.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil