Réveillon de Fortaleza deve reciclar 15 toneladas de lixo e gerar renda de R$ 70 mil para catadores

Os dois dias festa do Réveillon Fortaleza 2023 devem gerar a reciclagem de 15 toneladas de lixo, segundo plano da Prefeitura da capital cearense. Proposta sustentável apresentada nesta segunda-feira (26) conta com uma série de equipamentos instalados na orla e fará com que R$ 70 mil de renda sejam gerados para catadores que trabalharão nos dias 30 e 31 de dezembro.

A venda dos resíduos sólidos vai beneficiar cerca de 300 catadores cadastrados para a operação da virada de ano. São trabalhadores das associações Raio de Sol, Ascabonja, Mulheres em Cena, Viva a Vida e Machado de Assis e Asca-Rosa, além de autônomos.

Durante a festa, o público poderá saber a quantidade já reciclada por meio de avisos nos telões. Nos intervalos dos shows, vídeos educativos do Re-ciclo serão passados.

A iniciativa nasceu no âmbito do Projeto Re-ciclo da Prefeitura de Fortaleza. O apoio é da startup Solos, do iFood e da Ecofor.

Pontos de descarte espalhados pela orla

Serão 40 pontos de descarte de materiais sinalizados ao longo da área do evento, na Praia de Iracema e na avenida Beira Mar. Duas centrais de reciclagem ficarão montadas nas extremidades do evento, local onde os resíduos serão separados, pesados e armazenados até o envio para o galpão das associações.

Os pontos estarão devidamente sinalizados, com o objetivo de conscientizar a população a "colaborar e aprender sobre a destinação correta do lixo".

Cícero Souza, presidente da rede de catadores, pontua que a parceria longa com o Poder Municipal faz com que a categoria se sinta mais "protagonista, incluída e digna".

"Retiramos do solo algo que está sendo desprezado, que vai ser levado para o galpão para ser processado, separado, prensado, vendido e comercializado, em uma cadeia que vai do pequeno atravessador até chegar à indústria", comenta.

Mudança de hábitos

Para o vice-presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), Victor Macedo, a virada do ano em Fortaleza, que deve receber mais de 1,5 milhão de pessoas, será uma oportunidade para conscientizar os frequentadores.

"Temos a tarefa nobre de trazer inovação para a pauta de manejo de resíduos sólidos, e com o Re-Ciclo, que já acontece em cinco bairros da nossa cidade. Vamos entrar com infraestruturas centrais de reciclagem para coletar mais de 15 toneladas, além de honrar o compromisso com a praia limpa no dia seguinte", pontua.

A proposta de sustentabilidade no Réveillon ainda contará com a doação de mil mudas de plantio a cada tonelada coletada, segundo plano da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).

Luciana Lobo Secretária de urbanismo e meio ambiente Vamos fazer um réveillon que vai ter uma pegada totalmente lixo zero. A cada quilo de resíduo reciclável, nós estaremos doando uma árvore pra cidade de Fortaleza. E como nós temos uma expectativa de juntar quinze mil quilos de resíduos, serão quinze mil árvores para a nossa cidade. Somente em 2022, já plantamos mais de 55 mil árvores. E sendo este evento tão importante para o povo, também queremos que a população aproveite o que será revertido em sustentabilidade