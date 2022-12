Veja a programação por dia do Réveillon 2023 em Fortaleza; plano operacional completo é divulgado

A programação completa por dia do Réveillon 2023 em Fortaleza foi divulgada nesta quarta-feira (21), durante coletiva de imprensa do Plano Operacional da festa, que terá, pela primeira vez, dois dias. Operações especiais de segurança, saúde, limpeza, ordenamento e mobilidade ocorrem para viabilizar a circulação do público e os shows.

Entre os dias 30 e 31 de dezembro, 18 atrações musicais passarão pelo Aterro da Praia de Iracema. O público esperado é de 1,5 milhão de pessoas, segundo o prefeito José Sarto. Confira a programação por dia:

30 de dezembro

Daniela Mercury

Xand Avião

Nattanzinho

Luísa Sonza

Paulo José Benevides

Getúlio Abelha

Márcia Fellipe

Jorge Aragão

Vanessa da Mata

31 de dezembro

Waldonys e Marieta

Felipe Amorim

Alcione

Alceu Valença

Alok

Nando Reis

Luan Santana

Mari Fernandez

Plano operacional

Os órgãos públicos da Capital apresentaram os planos de operacionalização para viabilizar o Réveillon 2023. Bloqueios de ruas, avenidas, rotas de desvio e funcionamento especial de serviços contribuirão para a festa.

Conforme a Autarquia Municipal de Fortaleza (AMC), os bloqueios no entorno do Aterro da Praia de Iracema começarão a partir das 7h o dia 31. Um novo bloqueio também será colocado em prática às 16h.

"Devido ao desvio nas proximidades da festa, a interdição começa a partir de 7h, e os pontos de parada da Av. Abolição e na Av. Historiador Raimundo Girão serão desativados temporariamente. Os itinerários das linhas que trafegam pelo local serão desviados, realizando o embarque e desembarque na Rua Tenente Benévolo e na Rua Pereira Filgueiras, no sentido leste/oeste e oeste/leste, respectivamente", pontua a AMC.

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) colocará 382 servidores para atuar no evento, entre fiscais, auxiliares de fiscais e motoristas, a fim de coibir práticas ilegais e fiscalizar o comércio ambulante.

Já o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), terá 226 agentes e operadores de tráfego. A atuação deles para o plano especial de fim de ano começa no dia 27 de dezembro e vai até o dia 1º.

Embarque especial de ônibus

Para o dia 30 de dezembro, 70 veículos extras reforçam a operação das 18h às 6h do dia seguinte. Além da gratuidade anunciada entre 16h do dia 31 de dezembro e 5h de 1º de janeiro, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) reforçará a oferta de ônibus, com 176 coletivos extras.

Haverão ainda sete linhas expressas direto à Praia de Iracema, segundo a Etufor, Os terminais contarão com agentes extras para a circulação de informações entre os passageiros.

Durante a festa, o embarque e desembarque dos passageiros das linhas que vão direto ao local serão feitos na rua Tenente Benévolo, entre a Av. Barão de Studart e Rua Monsenhor Bruno. Serão destinados três pontos:

O ponto 1 é reservado para os ônibus que vêm dos terminais Papicu e Messejana e se localiza Rua Tenente Benévolo entre Av. Barão de Studart e Rua Doutor José Lourenço.

No ponto 2, param os ônibus que vêm da Parangaba/Siqueira e Lagoa e localiza-se entre a Rua José Lourenço e Rui Barbosa.

Já o ponto 3 é reservado para os ônibus que vêm do Conjunto Ceará e Antônio Bezerra, fica entre a Av. Rui Barbosa e Monsenhor Bruno. Na Avenida Rui Barbosa, será organizado um corredor para proteger os usuários, entre a via e a calçada.

Linhas especiais – dias 30 e 31

930 – Antônio Bezerra / Aterro Praia de Iracema

931 – Parangaba / Aterro Praia de Iracema

933 – Lagoa / Aterro Praia de Iracema

935 – Messejana / Aterro Praia de Iracema

936 – Conjunto Ceará / Aterro Praia de Iracema

937 – Papicu / Aterro Praia de Iracema

938 – Siqueira/ Aterro Praia de Iracema

Linhas que passam próximo ao local do evento:

011 - Circular I

012 - Circular I

051 - Grande Circular I

052 - Grande Circular II

055 - Corujão/Grande Circular I

056 - Corujão/Grande Circular II

071 - Antônio Bezerra/Mucuripe

073 – Siqueira/Praia de Iracema

077 – Parangaba/Mucuripe

092 – Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema

099 – Siqueira/Mucuripe/ Barão de Studart

120 - Vila do Mar/Náutico/Antº Bezerra I

130 -Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra II/SFS

711 - Barra do Ceará/Cais do Porto

752 - Caça e Pesca/Centro

901 – Dom Luís/Papicu/Centro

905 - Meireles/Centro

906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro

907 - Castelo Encantado/Centro

Segurança e saúde

Nos dias 30 e 31 de dezembro, 1.815 policiais militares irão trabalhar no evento. O policiamento contará com 32 viaturas, 72 motocicletas e 18 cavalos.

Serão vários turnos de trabalho, conforme o Coronel da Polícia Militar do Ceará (PMCE) George. As delegacias que abrangem a Praia de Iracema terão reforço de policiais da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

O efetivo da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) será de 650 agentes, somando os dois dias de evento. Eles farão o patrulhamento de toda a imediação do aterro, bem como a segurança de órgãos da prefeitura.

Segundo o inspetor Távora, diretor-geral da Guarda, serão equipes tanto em viaturas quanto em motocicletas. A GMF também será a responsável pelos fogos de artíficio da hora da virada.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) reforçará o evento com uma vistoria das instalações elétricas das estruturas, bem como a verificação de itens de segurança.

O Quartel do Mucuripe será uma das referências para o salvamento de pessoas caso haja alguma ocorrência.

Três postos médicos avançados (PMAs) funcionarão no Aterro, uma novidade para o evento. Nos outros anos, eram somente 2 PMAs. A gerência ficará por conta da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e terá apoio do Samu.

Pacientes que precisarem ser removidos poderão ser encaminhados ao Instituto Doutor José Frota (IJF), que será a referência, além de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).