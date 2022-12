Passagem de ônibus será gratuita na virada de ano em Fortaleza

A passsagem de ônibus durante a virada de ano em Fortaleza terá tarifa zero das 16h do dia 31 de dezembro às 5h do dia 1º de janeiro. A novidade foi anunciada na tarde desta quarta-feira (21) durante a coletiva do plano operacional do Réveillon 2023 realizado pela gestão municipal.

De acordo com o prefeito José Sarto, a gratuidade foi proporcionada após alinhamento com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).

As operações para os dois dias de festa, uma novidade para este primeiro evento de virada pós-pandemia, estão sendo divulgadas nesta quarta. Os shows ocorrem no dia 30 e 31.