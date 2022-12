Passagens para passar o Réveillon em Fortaleza ficam mais baratas em 2022

Os preços das passagens aéreas para passar o período Réveillon em Fortaleza ficaram mais baratos entre 2021 e 2022. Segundo levantamento do jornal Estado de São Paulo pela plataforma Voopter, os tíckets para capital cearense também apresentaram as maiores reduções em um ano.

A lista de voos analisados se baseou nos 10 mais procurados na plataforma.

Os dados apontam que as passagens entre Guarulhos (SP) e Fortaleza, para o Réveillon, tiveram uma redução de 15,1% no preço, passando de R$ 3.497,55, em 2021, para R$ 2.971,11 em 2022. O segundo melhor resultado foi entre Congonhas e Salvador.

Em 2021, o voo custava R$ 1.855,11, enquanto, em 2022, R$ 2.045,48. O número representa uma alta de 10,3%. A lista ainda inclui as rotas Guarulhos-Recife (12%), Guarulhos-Salvador (13,3%), Brasília-Rio de Janeiro (31%), Guarulhos-Maceió (35,1%), Congonhas(SP)-Fortaleza (63,3%), Porto Alegre-Rio (89,9%), Guarulhos-Bahia (94,2%), e Congonhas-Recife (124,7%).

Passagens em janeiro

O cenário se repetiu para os voos em janeiro, com uma das rotas para Fortaleza sendo a única a apresentar redução de custos. A comparação considera os primeiros meses de 2022 e 2023.

O voo entre o aeroporto do do Galeão (RJ) e Fortaleza passou de R$ 2.488,76 para R$ 2.425,68, representando redução de 3%. A lista inclui as variações das rotas Guarulhos-Recife (3%), Guarulhos-Maceió (11%), Guarulhos-Juazeiro do Norte (25%), Guarulhos-Fortaleza (27%), Brasília-Rio de janeiro (28%), Congonhas-Recife (28%), Guarulhos-Salvador (51%), Congonhas-Salvador (64%), e Salvador-Guarulhos (120%).

