Investimento em saúde, combate à fome e equilíbrio fiscal são prioridades iniciais do governo Elmano

O governador eleito Elmano de Freitas revelou que as prioridades econômicas para o início do seu governo são os investimentos em saúde, no combate à fome e a continuidade do equilíbrio fiscal.

O futuro chefe do Executivo estadual detalhou que, no âmbito da saúde, a realização de cirurgias eletivas para diminuir as filas de espera devem receber atenção a curto prazo.

"A primeira medida é fazermos um investimento grande na área de saúde e cirurgias para a população que está aguardando há muito tempo", afirmou. A declaração foi feita em evento realizado na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), na tarde desta sexta-feira (16).

O combate à fome no Estado é outra ação prioritária, que deve ser feita em parceria com a sociedade, com o Sistema S e mesmo organizações voluntárias.

A garantia do equilíbrio fiscal também continuará no radar do governo que inicia em 2023 a exemplo dos antecessores. "(Iremos) garantir que o equilíbrio fiscal no Ceará será mantido, até porque é premissa de tudo que fizemos até aqui", ressalta.

Elmano ainda pontuou que quer fortalecer e aprofundar o diálogo com as entidades representativas do setor produtivo cearense, marca do governo Camilo Santana.

"Nós temos muito orgulho do trabalho realizado pelo então governador Cid Gomes, pelo governador Camilo Santana junto com a governadora Izolda, e acho que uma questão central no Ceará é a parceria com o setor produtivo, com o setor empresarial. E o que eu vou fazer é manter esse diálogo, estou dizendo que ele não encerra, ao contrário, ele aprofunda, eu quero é ampliar o diálogo que aconteceu, que vai acontecer", destaca.

