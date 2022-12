Cotada para o MEC, Izolda Cela defende 'prioridade mais alta' para a educação básica

Inicialmente cotada para assumir o comando do Ministério da Educação no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a governadora Izolda Cela continua como forte nome para assumir o comando das políticas relacionadas à Educação Básica no País.

Durante solenidade para sanção da Lei de Ampliação do Programa de Aprendizagem na Idade Certa para a Universalização do Tempo Integral nos Municípios, na manhã desta sexta-feira (16), Izolda ressaltou a importância da área e que essa deve ser "prioridade" da gestão federal.

Izolda Cela Governadora do Ceará "Já está no tempo da educação básica ter um status de prioridade mais forte, mais sistêmico, porque nós só teremos mesmo a condição de construir um país mais justo, se tivermos essa base educacional bem feita".

Ela, inclusive, ressaltou que o Ceará tem muito "a mostrar e a contribuir" no estabelecimento de políticas públicas na Educação Básica, ressaltando a "persistência" e "os resultados alcançados" pelo que foi implementado pelo Governo do Estado no Ceará.

O nome da governadora Izolda Cela, junto ao ex-governador e senador eleito, Camilo Santana (PT) ganharam força para comandar a pasta de Educação principalmente pela projeção obtida com as medidas adotadas no Estado.

Contudo, com a resistência de alas do PT nacional a figuras que não sejam do partido assumindo este ministério, é apontada a possibilidade de que Izolda assuma a Secretária Executiva de Educação Básica - uma das maiores dentro do Ministério da Educação.

Outra possibilidade ventilada nos corredores de Brasília é de que o MEC seja dividido e seja criada uma pasta específica para a Educação Básica, que poderia vir a ser comandada pela governadora cearense.