Indicação de Camilo ao MEC atrasa definições do Governo Elmano: 'quando isso se concluir, começo'

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) disse que a provável indicação do ex-governador Camilo Santana (PT) para assumir o Ministério da Educação afeta a montagem do seu governo. Ele, portanto, deverá aguardar as definições em plano nacional para anunciar o secretariado, com previsão de anunciar nomes no final de dezembro.

A expectativa inicial era de que Elmano tornasse público o nome dos seus futuros secretários até o dia 15. A estratégia, no entanto, é esperar até que Lula (PT), presidente eleito, indique o restante dos seus ministros.

Elmano participou na manhã desta sexta-feira (16) de um encontro com membros do PDT no Ceará. A reunião tratou sobre uma possível retomada da aliança com o partido a partir do ano que vem.

"Eu imaginava que a definição em plano nacional se resolvesse mais cedo. Então como isso ainda não está definido, estou aguardando um pouco, porque isso tem consequência na montagem aqui do nosso Estado. Quando isso se concluir, eu começo", explicou o petista.

O governador eleito também comentou sobre a possibilidade de Camilo Santana assumir como Ministro da Educação.

"Camilo é um bom nome para qualquer ministério, pela experiência que acumulou como governador. Se for a situação de Camilo ser ministro junto com Izolda, o Brasil ganhará muito, isso eu não tenho dúvida", frisou. A governadora Izolda Cela (sem partido) também é cotada para o cargo.

Augusta Brito

Um dos impactos da possível ida de Camilo para o MEC é a suplência no Senado. A primeira suplente é a deputada estadual Augusta Brito (PT), um dos nomes cotados para integrar o secretariado no Ceará.

Questionado sobre a possibilidade de Augusta assumir o cargo de senadora, Elmano disse que a mudança "afeta, evidentemente" a estratégia de seu governo. "Mas é por uma boa missão, eu ficarei feliz", ressaltou.

Após a reunião no PDT, Elmano participa, ao lado de Izolda Cela, do evento de sanção da lei que amplia o tempo integral do Programa de Aprendizagem na Idade Certa (PAIC) nos municípios do Ceará.

No local, ele também comentou sobre a montagem do secretariado e disse que os anúncios devem ser feitos na última semana de dezembro.