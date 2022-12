Camilo Santana é convidado por Lula para compor o Ministério, mas vive impasse

O senador eleito Camilo Santana (PT) trabalha para que a governadora Izolda Cela assuma o Ministério da Educação. Por esse motivo, ele não deve ter saído contente da conversa que teve com o presidente eleito Lula (PT), na segunda (12), dia da diplomação.

Camilo se reuniu com Lula e foi convidado para assumir o Ministério. A coluna confirmou a informação. Não é desejo dele assumir a pasta que, conforme analisamos, está sob forte assédio de setores do PT que não querem aceitar alguém de fora do partido.

Izolda Cela, desde a eleição de Lula, é cotada para o cargo. Nos últimos dias, porém, a ala da educação do PT nacional começou uma articulação para pressionar o presidente a indicar o líder do partido na Câmara, Reginaldo Lopes, para o posto.

É da natureza do PT os embates de bastidores e o fechamento de questão quando o assunto é o interesse interno. Vale tudo. Até alimentar uma narrativa de que Izolda, indicada, representaria setores da “educação privada” no Ministério. Uma falácia alimentada, inclusive, por nomes do partido no Ceará.

Na conversa, Camilo disse que cumprirá a missão que o presidente determinar, mas expôs a Lula as razões de não querer ocupar o posto, cogitado para Izolda. O interesse dele seria, em segundo lugar, ocupar uma pasta como Desenvolvimento Regional ou Cidades.

Não ficou nada fechado sobre como o Ceará será contemplado na Esplanada dos Ministérios.