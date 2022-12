Cotada para o Ministério da Educação, Izolda Cela está no meio de um fogo cruzado entre petistas

Ao chegar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde foi diplomado na tarde desta segunda-feira (12), o presidente eleito Lula (PT) estava acompanhado de sua esposa, Janja, do vice, Geraldo Alckimin, e da esposa dele, Lu Alckmin. O petista foi recebido pelo presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes. Nas imagens, transmitidas em rede nacional é possível ver a governadora Izolda Cela e seu esposo, Veveu Arruda (PT), chegando após a comitiva de Lula, para acompanhar o ato de diplomação dos eleitos.

O fato de Izolda ter chegado ao local ao mesmo tempo que o presidente eleito gerou especulações, na mídia nacional, sobre a possibilidade de ter ocorrido uma conversa entre eles pouco antes do ato. Fontes desta coluna negam que tenha acontecido algum diálogo.

As especulações, no entanto, só elevam o nome de Izolda Cela no debate para a indicação de quem comandará o Ministério da Educação. Há um clima de incerteza sobre a definição da pasta no novo governo Lula.

Nos últimos dias, a disputa pelo Ministério ganhou maior dimensão por conta de investidas de setores do PT no Sudeste que desejam ver um correligionário no posto. O nome mais evidente, no momento, é do líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais.

Recentemente, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), cujo comando é ligado ao PT, soltou uma nota em que defende a indicação do parlamentar. Mais do que isso, a nota diz que o comando do Ministério “não deve estar vinculado, portanto, aos setores empresariais na educação”.

Esse trecho foi visto como uma crítica ao nome de Izolda cujo esposo, Veveu Arruda, presta serviços à Fundação Lemann, que tem um trabalho em educação pública e é uma instituição ligada ao empresário Paulo Lemann.