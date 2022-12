Deputado estadual eleito preso em operação já está em liberdade; defesa nega irregularidades

O deputado estadual eleito Stuart Castro (Avante) e Ermogenes Gomes, irmão do prefeito afastado de Itaiçaba, Frank Gomes (PDT), já estão em liberdade. Ambos cumpriram prisão temporária decretada pela Justiça Estadual após operação que investiga possíveis fraudes no uso de recursos públicos em contratos no município.

A investigação está sendo tocada pela Procuradoria dos Crimes contra o Patrimônio Público (Procap), do Ministério Público, e avalia possíveis desvios em um contrato de prestação de serviços de limpeza urbana.

Na mesma operação, Frank Gomes foi afastado do cargo por um período de 180 dias. O vice-prefeito, Iranilson Bezerra, assumiu a chefia do Município.

O prefeito e o irmão, conforme noticiou esta Coluna, negam as acusações.

Postura de colaboração

A defesa do deputado estadual eleito Stuart Castro também nega qualquer alegação de fraudes. Diz ainda em nota que o parlamentar eleito está à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos.

“Acreditamos na justiça, nós colocamos à disposição e iremos nos manifestar nos autos do processo“, diz a nota.