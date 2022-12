Defesa do prefeito afastado de Itaiçaba nega irregularidades e cita 'denuncismo barato'

Em nota encaminhada a esta Coluna, a defesa do prefeito de Itaiçaba, Frank Gomes (PDT), afastado do cargo por ordem do Tribunal de Justiça do Estado, nega que o gestor tenha qualquer envolvimento nas acusações e que está disponível para colaborar com a investigação do Ministério Público Estadual por meio da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública (Procap).

Frank foi afastado do cargo por 180 dias – e o vice-prefeito já assumiu as funções - por determinação judicial após pedido do MP que realizou uma operação no último dia 30 de novembro para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão na cidade.

Além do afastamento do prefeito, foram presos um irmão dele e o deputado estadual eleito Stuart Castro (Avante) proprietário da empresa que fazia coleta de lixo na Cidade.

Na nota, assinada pelos advogados Leandro Vasques, Holanda Segundo e Afonso Belarmino, a defesa esclarece que a empresa objeto da investigação foi contratada por meio de processo licitatório com mais de 30 concorrentes.

Além disso, diz que o município realizou fiscalizações dos serviços prestados e, diante da “má prestação de serviços”, rescindiu o contrato em agosto deste ano.

A defesa atribui a operação ao fato de autoridades terem sido induzidas ao erro pelo que chamou de “denuncismo barato” por parte de vereadores de oposição do Município.

O caso segue em investigação.