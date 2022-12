Prefeito de Itaiçaba é afastado do cargo, e deputado eleito é preso em operação contra desvios

O prefeito do Município de Itaiçaba, Frank Gomes (PDT), foi afastado do cargo por determinação judicial nesta quarta-feira (30). Ele é um dos alvos de investigação do Ministério Público do Estado por supostos crimes como desvio de recursos públicos no Município. O irmão do prefeito, Ermogenes Gomes, e o deputado estadual eleito Stuart Castro (Avante) foram presos na mesma operação.