Diplomação de Elmano, Jade, Camilo e parlamentares eleitos é oficializada no Ceará; veja como foi

O governador eleito do Ceará Elmano de Freitas (PT), a vice-governadora eleita Jade Romero (MDB) e o senador eleito Camilo Santana (PT) foram diplomados para seus futuros mandatos nesta sexta-feira (16). A cerimônia ocorreu no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

Além dos três cargos, também receberam a diplomação os 22 deputados estaduais e os 46 federais eleitos pelos cearenses. A cerimônia iniciou pouco antes das 18h, após a apresentação do hino do Brasil e do Ceará por uma banda da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Legenda: Elmano de Freitas foi diplomado como governador eleito Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Jade Romero foi diplomada como vice-governadora eleita Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Camilo Santana foi diplomado como senador eleito Foto: Thiago Gadelha

A ordem de diplomação foi realizada na mesma sequência que os eleitores votaram nas urnas: deputado federal, deputado estadual, senador e governador. Ao fim, o desembargador Inácio Cortez, presidente do TRE-CE, leu a declaração dos diplomados.

'Eleição exitosa e segura', diz presidente do TRE-CE

O discurso inicial foi feito pelo desembargador Inácio Cortez, presidente do TRE-CE, que exaltou todos os colaboradores do pleito e os eleitos "em mais uma eleição exitosa e segura, mesmo em meio a tantos ataque e a divulgação de notícias falsas e infundadas".

"Nosso processo eletrônico, admirado e respeitado em todo o mundo, foi inteiramente fiscalizado e auditado por diversas instituições nacionais e internacionais, que aprovaram sua segurança em todas as etapas", pontuou o desembargador.

Legenda: Inacio Cortez, presidente do TRE-CE, iniciou a solenidade Foto: Thiago Gadelha

Para o desembargador, a solenidade marca um "um dia onde renasce a esperança no coração de todos os cearense". Ele ressaltou ainda a importância do cumprimento das promessas de campanha e também do papel de fiscalização da sociedade.

Assista à diplomação:

No evento, participaram também a governadora Izolda Cela (sem partido), o prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) e autoridades do TRE-CE, do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

Legenda: Participaram da solenidade diversas autoridades públicas do Ceará Foto: Thiago Gadelha

Para os suplentes, os diplomas serão emitidos online, por um sistema disponibilizado no site do Tribunal Eleitoral, mas eles também são declarados diplomados solenidade.

Oficialização do resultado das urnas

A cerimônia oficializou o resultado das eleições e o fim do processo eleitoral. Com a diplomação, os eleitos pelo povo cearense estarão aptos para assumir seus mandatos em 2023.

O TRE define diplomação como um ato que "atesta que o candidato ou a candidata foi efetivamente eleito ou eleita pelo povo e, por isso, está apto ou apta a tomar posse no cargo".

"A entrega dos diplomas ocorre depois de terminado o pleito, apurados os votos e passados os prazos de questionamento e de processamento do resultado das eleições", diz o órgão eleitoral.