Momento histórico: EDP produz primeira molécula de hidrogênio verde no Ceará

A primeira molécula de hidrogênio verde no Ceará foi produzida na última quinta-feira (15). O feito faz parte das operações da EDP Brasil em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, integrando o Complexo Termelétrico do Pecém (UTE Pecém).

A planta de hidrogênio verde (Pecém H2V) da EDP é um projeto de pesquisa e desenvolvimento da UTE Pecém, cujo lançamento oficial será realizado em janeiro de 2023. Ao todo, foram investidos R$ 42 milhões, e a unidade é a primeira no Estado.

“Elegemos o complexo de Pecém para abrigar nossa primeira planta de hidrogênio verde no Brasil porque reconhecemos que o Ceará reúne características estratégicas para protagonizar o processo de introdução do hidrogênio verde no País, seja por seu excepcional potencial solar e eólico – fundamental para a produção do gás –, seja por sua localização e excelente oferta de infraestrutura para o escoamento desse produto ao mercado internacional”, disse João Marques da Cruz, CEO da EDP Brasil.

Geração de conhecimento

Para o EDP, o projeto ajuda a inserir a empresa no campo de geração de conhecimento sobre esse novo mercado, que ainda está passando pelo processo de desenvolvimento da cadeia produtiva.

“Ainda mais importante do que a produção da primeira molécula é a experiência que essa iniciativa trará para a EDP. Com o conhecimento adquirido, poderemos contribuir de maneira mais assertiva para expandir a produção de hidrogênio verde no país e também para regulamentação do segmento”, destacou o CEO da EDP Brasil.

