99Moto chega a Fortaleza como mais uma opção de transporte por aplicativo

A empresa de tecnologia 99 amplia operações em Fortaleza com nova opção de transporte por aplicativo. O 99Moto oferece aos usuários uma alternativa de mobilidade por motocicleta para deslocamentos diários, com valores mais inclusivos para os passageiros. O serviço é 30% mais econômico que o 99Pop, opção de transporte por carro.

“A expansão do 99Moto faz parte do compromisso da 99 em oferecer um ecossistema de mobilidade com alternativas eficientes para cidades dos mais variados portes de todas as regiões do Brasil”, diz Igor Soares, Líder de Categorias na 99. “O serviço de intermediação de transporte via motocicleta é ainda mais democrático e econômico, além de permitir acesso a locais muitas vezes não atendidos por outros tipos de veículos, como ruas estreitas e íngremes, por exemplo”.

Para utilizar o novo serviço, basta o usuário acessar o aplicativo da 99 e selecionar a categoria 99Moto ao solicitar a corrida. Os passageiros transportados devem ter a partir de 18 anos de idade e usar capacete, conforme as normas do Código de Trânsito Brasileiro.

Segurança

Para dar mais segurança a passageiros e motociclistas, a 99 possui ferramentas disponíveis a quem utiliza a plataforma. São sistemas como checagem e validação de cadastros, a gravação de áudio, o compartilhamento de rotas, um botão de emergência para ligar para a polícia e uma central de atendimento 24 horas capacitada para prestar todo tipo de suporte.

O 99Moto também conta ainda com seguro contra acidentes, válido em todas as corridas, para o condutor e o passageiro.

O uso de capacete durante a corrida é obrigatório para todos os usuários. Além disso, os motociclistas receberão periodicamente materiais informativos com conteúdo educacional, como explicações de regras de trânsito e direção defensiva.

Critérios de cadastro

Qualquer pessoa a partir de 19 anos pode se tornar um motociclista credenciado no 99Moto. É preciso ter carteira de habilitação definitiva e cumprir todos os requisitos do cadastramento feito no app 99Motorista, que pode ser baixado em todas as lojas de aplicativo.

Assim como os motoristas parceiros da plataforma, os motociclistas passam por um rigoroso processo de cadastro com base em documentos como CPF, CNH, licenciamento do veículo e checagem de antecedentes criminais.

No momento do cadastro, é solicitado ao condutor uma selfie segurando a carteira de habilitação. Ele também precisa subir fotos da própria carta e do licenciamento do veículo. A 99 também realiza periodicamente o reconhecimento facial antes de eles se conectarem no aplicativo.