Segunda parcela do 13º salário de servidores do Estado é paga nesta sexta-feira (16)

A segunda parcela do 13º salário dos servidores do Estado foi paga nesta sexta-feira (16), segundo anunciou pelas redes sociais a governadora Izolda Cela. Ao todo, 180 mil servidores serão beneficiados, entre ativos, aposentados e pensionistas.

"Informo aos servidores do Estado que o pagamento da segunda parcela do 13º salário acontece nesta sexta-feira, dia 16. Com isto, beneficiamos mais de 180 mil servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas, movimentando cerca de R$ 2,5 bilhões na economia do Ceará", disse Izolda.

A governadora relembrou, ainda, sobre a antecipação do salário de dezembro, conforme havia anunciado no mês passado.

"Lembro a todas e todos que a folha salarial de dezembro será antecipada, com pagamento previsto para o fim deste mês. O Governo do Ceará segue prezando pela saúde fiscal do Estado e mantendo em dia o compromisso com o funcionalismo público", disse.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.