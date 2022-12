Pacotes de Réveillon em hotéis de luxo no Ceará custam até R$ 141 mil

Após dois anos de pandemia, as grandes festas públicas de ano novo voltam no Réveillon 2023 no Ceará. Para quem prefere passar a virada do ano em um ambiente mais recluso e luxuoso, há ainda algumas opções de hotéis e resorts com vagas disponíveis, mas o custo a pagar pode ser bem alto.

O Diário do Nordeste simulou hospedagens entre os dias 29 de dezembro e 3 de janeiro em 10 hotéis 5 estrelas no litoral cearense. O valor do pacote de 5 diárias para 4 pessoas chega até R$ 141 mil.

Algumas opções já não tinham disponibilidade nas datas pesquisadas, faltando 10 dias para a virada do ano. A expectativa do setor hoteleiro é justamente de lotação neste final de ano, passado o momento de maior gravidade da Covid-19.

Expectativas altas

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE), Régis Medeiros, é otimista para o período de fim de ano nos hotéis cearenses. A expectativa da associação é que a rede hoteleira chegue a 95% de ocupação, com alguns negócios chegando aos 100%.

“Vários hotéis vão estar lotados, mas sempre tem alguns hotéis que não estão. Em Fortaleza e todo litoral vamos voltar a ter as festas, outros destinos também. É uma expectativa positiva após dois anos de pandemia com a demanda retraída”, avalia.

As perspectivas são melhores que as do ano passado, quando as grandes festas estavam proibidas por decreto estadual. No Réveillon 2022 a ocupação foi de 84%, 11 pontos percentuais a menos do que a expectativa do evento deste ano.

Régis destaca que alguns destinos como Jericoacoara, Icaraí de Amontada e Canoa Quebrada devem ter ocupação acima da média na virada do ano. Em janeiro, o Ceará deve ter ocupação hoteleira na faixa dos 80%.

Confira os preços dos hotéis de luxo

Carmel Taíba Exclusive Resort

Legenda: Carmel Taíba Exclusive Resort Foto: Reprodução/ Carmel Taíba Exclusive Resort

O preço de 5 diárias para 4 pessoas no Carmel Taíba Exclusive Resort varia entre R$ 92,6 mil e R$ 141,3 mil.

Os hóspedes têm acesso a café da manhã, amenities de banho importados, roupas de cama com fios importados, sandálias havaianas, welcome drink, mimo de boa noite e um menu de travesseiros. Na noite do dia 31 será servida uma ceia, inclusa no pacote. A acomodação ainda possui piscina e spa.

Carmel Charme Resort

Legenda: Carmel Charme Resort Foto: Reprodução/ Carmel Charme Resort

Da mesma rede, mas no Aquiraz, o Carmel Charme Resort também ainda tem vagas para pacotes de Réveillon. O preço para as 5 diárias para 4 pessoas varia entre R$ 36,8 mil e R$ 61,5 mil.

À beira da praia, o resort oferece as mesmas comodidades do Carmel Taíba Exclusive Resort, incluindo a ceia de ano novo no dia 31.

Dom Pedro Laguna

Legenda: Dom Pedro Laguna Foto: Reprodução/ Dom Pedro Laguna

Também em Aquiraz, o Dom Pedro Laguna tem pacotes para o Réveillon variando entre R$ 41,8 mil e R$ 44,8 mil. O preço é para 5 diárias para 4 pessoas no Water Villas, único chalé disponível para as datas.

O primeiro valor é para meia pensão, com café da manhã e jantar inclusos e o segundo também inclui o jantar. O Resort terá programação especial para o Réveillon, com música ao vivo, DJs e shows para crianças, além de ceia na noite do ano novo.

La Villa Group

Legenda: La Villa Group Foto: Reprodução/ La Villa Group

Quem quer passar a virada do ano em Jericoacoara tem como opção de luxo o La Villa Jericoacoara. Nele, o pacote de 5 diárias para 4 pessoas está custando R$ 28,1 mil.

Será servida ceia de ano novo, com diferentes opções de menu degustação, no valor de R$ 450 por pessoa. A reserva no hotel inclui café da manhã.

Jaguaríndia Village

Legenda: Jaguaríndia Village Foto: Reprodução/ Jaguaríndia Village

Em Fortim, o Jaguaríndia Village ainda tem acomodações disponíveis para o Réveillon. O preço de 6 diárias para 4 pessoas varia entre R$ 56,1 mil e R$ 65,5 mil no período entre 27 de dezembro e 2 de janeiro.

As diárias incluem café da manhã e o resort oferece piscina de borda infinita, jacuzzi e spa.

Zorah Beach Hotel

Legenda: Zorah Beach Hotel Foto: Reprodução/ Zorah Beach Hotel

Na praia de Guajiru, em Trairi, o Zorah Beach Hotel é uma opção com vagas disponíveis apenas para casais no momento. O pacote de 5 diárias para duas pessoas varia entre R$ 24,9 mil e R$ 48,8 mil.

Ainda há opções de bangalô e suíte disponíveis. A diária inclui o café da manhã e os quartos contam com comodidades como amenities L’occitane, travesseiros de pluma de ganso, roupa de cama fio egípcio 300 fios Trussardi e roupão

