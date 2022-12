Luísa Sonza deixa emoji de coração em publicação de Whindersson Nunes e fãs reagem

Uma postagem. Um comentário. Foi preciso apenas uma interação para a internet reagir de forma efusiva à post feito, neste domingo (25), pelo humorista Whindersson Nunes. Após ele ter publicado um vídeo de retrospectiva com os melhores momentos de 2022, a ex-esposa, Luísa Sonza, reagiu deixando um emoji de coração.

Foi preciso apenas essa sinalização para que os fãs de ambos reagissem com uma enxurrada de comentários. A interação entre os dois foi celebrada pelos fãs. Em pouco tempo, mais de 300 pessoas responderam ao comentário de Luísa.

Legenda: Luísa Sonza deixou um coração na publicação de Whindersson Foto: Reprodução

"Vocês dois são incríveis", disse uma seguidora do ex-casal. "Maturidade que fala né", comentou outra. Whindersson e Luísa se casaram em 2018 e terminaram o relacionamento em 2021.

Post de Whindersson

Na legenda da publicação, o humorista comentou, de forma emotiva, sobre o que viveu nos últimos 12 meses. "Mais um ano fazendo, me arrependendo, aprendendo, chorando, brincando, curtindo, hypando. Esse ano você experimentou o caos de diversas formas, você foi torturado por mentiras que o seu cérebro te contou e você acreditou, passou meses sem saber o rumo", começou Whindersson.

"Eu quero dizer pra você que eu não nasci com essas vida e eu jamais pensei que aos 27 anos esses seriam os flashs do que eu vivi. Pra te falar a verdade, eu achei que nem fosse chegar até o fim de ano vivo, de tanto que esse mundo nos faz pensar o que é que estamos fazendo aqui. Eu não quero ser a pessoa que reclamam da vida perfeita, pq ela não é, e você sabe disso, mas eu quero agradecer por ser como ela é, eu fico feliz por ter tatuagens na cara neste pais e ser tratado com carinho, com educação, as pessoas me chama de senhor (sem necessidade, acho fofo pq a pessoa tá querendo da melhor forma que ela entende, as vezes a pessoa fica feliz de você ter notado que ela quis agraciar você com um elogio que eleva você sabe, eu entendo), muitos abraços, muitos filhos vem de algum lugar, muitas mães são minhas mães pelo Brasil através da minha mãe", continuou.

Whindersson ainda falou sobre distanciamento das redes em 2023. "Vou experimentar uma nova temporada da minha vida com novos personagens, novas skins, porque eu sou assim, tudo no universo está em movimento e eu não sou diferente, eu preciso criar e se eu tiver que dar um tempo eu vou fazer o que eu preciso fazer. Deixo esse vídeo pra ver verem pelos meus olhos de janeiro a dezembro, obrigado 2022, cumpriu sua tarefa no espaço-tempo".

