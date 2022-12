Ex-BBB Gizelly Bicalho sofre acidente de carro na Bahia

A ex-BBB e advogada Gizelly Bicalho revelou, nesta quinta-feira (29), que sofreu um acidente de carro e compartilhou fotos para mostrar a gravidade do acidente. "Mais um livramento de Deus, mais um milagre. Deus é pai! Maria passa na frente e meu anjo da guarda sempre ao lado", desabafou nas redes sociais.

Segundo Gisele, o acidente foi uma surpresa, apesar da aparente falta de perigo na estrada. Nas imagens, a ex-BBB mostrou o veículo do acidente com a traseira destruída e a estrada irregular.

Veja as imagens:

"Estrada do Prado para Itamaraju, muitos buracos, direção super segura e bem devagar, mas quando estávamos passando nesse buraco fomos surpreendidos com esse caminhão no nosso fundo que não conseguiu frear e fomos arremessados, mas ninguém me feriu", disse a advogada em legenda.

Nos comentários da publicação, Gizelly Bicalho recebeu mensagens de carinho de fãs e amigos. "Misericórdia!", comentou a cearense Kerline na publicação. Outros também agradeceram a Deus pela saúde de Gizelly. "Glória a Deus, amiga!", complementou a cantora Gabi Martins.