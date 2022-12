Uma "invasão canina" inusitada repercutiu nas redes sociais, nessa quarta-feira (28). Durante a transmissão ao vivo de um telejornal da NSC TV, filiada Globo em Santa Catarina, uma cadela apareceu no estúdio da emissora enquanto o apresentador e editor-chefe Fabian Lodero dava boa noite, ao fim do programa. A cachorra, chamada Brenda, faz parte do trio de animais "adotados" pela redação do veículo durante a pandemia da Covid-19.