Mãe da filha de Xamã acusa cantor de ser pai ausente: 'narcisista e egoísta'

A influenciadora digital Renata Gutierrez usou o perfil no Instagram, neste domingo (7), para fazer um desabafo sobre a relação do cantor Xamã com a filha dos dois, Hanna. Ela afirmou que nunca recebeu "suporte emocional ou financeiro" e que o artista teve poucos contatos com a filha: "foram 15 vezes em quase dois anos", contou.

Gutierrez diz ainda que tentou diversos tipos de acordos com Xamã, tanto diretamente com o cantor como em contato com advogados e assessoria dele, mas sem sucesso. "Buscar as redes sociais é a única maneira que eu tenho de conseguir apoio e ir em frente nessa batalha", disse.

Em longo relato, ela contou detalhes da relação de Xamã tanto com ela como com Hanna, dizendo que mesmo o registro da menina "demorou meses". "E só foram feitas através de ameaças sobre alienação parental", ressaltou.

Ela disse ainda que os encontros entre o cantor e a filha também foram poucos e sempre para "vender a imagem de uma pessoa que ele não é" e que o cantor é uma pessoa “extremamente narcisista e egoísta”.

"São tantas promessas não cumpridas, tantas datas não preenchidas, reuniões para alinhar questões com a Hanna nunca marcadas e eu com cobranças infinitas pelo mínimo", completou.

Ela ainda agradeceu o apoio de seguidores e as mensagens positivas que estava recebendo, apesar dos "julgamentos" de outros. "Pela minha filha, estou aqui. Cheguei no meu limite, mas pela Hanna vou lutar por justiça", afirmou.