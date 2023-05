Amanda e Cara de Sapato tatuam emoji de torcida juntos e fãs repercutem nas redes

A campeã do Big Brother Brasil 23 Amanda e o lutador Antônio Cara de Sapato levaram os fãs à loucura na noite de sexta-feira (5) quando mostraram publicamente a homenagem feita pelos dois juntos como forma de simbolizar a amizade durante a passagem pelo programa em forma de tatuagem.

O símbolo escolhido para eternizar na pele fez referência justamente aos fãs dos dois, que se intitulam como os 'Docshoes'. O nome tenta unir duas palavras em inglês: a primeira é 'doctor', que remonta à profissão de Amanda, médica intensivista, e 'shoes', apelido de Antônio, também conhecido como Cara de Sapato.

Legenda: A foto da tatuagem foi publicada por Amanda no Instagram Foto: reprodução/Instagram

A torcida dos dois, inclusive, torce para que eles sejam mais do que amigos. Enquanto ainda estavam confinados no BBB 23, fãs aqui fora especulavam a possível formação de casal entre os dois.

Fora do jogo, os dois não deixaram claras quais as intenções da relação, mas afirmaram publicamente que a amizade nascida no programa tem se mantido mais forte agora, após o encerramento do reality show.

"Vocês têm noção que o Antônio e a Amanda eternizaram as docshoes? Eu tô sem reação até agora. Isso foi e é muito mais do que ‘só um shipper’, é um amor que extrapola", escreveu uma das fãs do casal no Twitter.

Apesar do registro da tatuagem, Sapato e Amanda não se pronunciaram publicamente sobre o registro, deixando as especulações por conta das próprias fãs.