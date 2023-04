Cara de Sapato e Amanda deixam vazar áudio de Aline e Fred Bruno reclamando do pós-BBB

Um vídeo gravado por Cara de Sapato ao lado de Amanda, vencedora do BBB 23, ganhou repercussão nas redes sociais na noite de quinta (28) ao vazar um áudio dos ex-BBBs recém-saídos do confinamento. O som traz conversa entre Aline Wirley e Fred Bruno, no qual os dois criticam Fred Nicácio, Domitila Barros, Gustavo Benedeti e Key Alves.

Pouco antes do suposto "desabafo", Cara de Sapato conversou com Amanda sobre um presente que os dois teriam recebido dos fãs. "Galera, acabei de contar para uma pessoa de um presente que a gente ganhou. Ganhamos uma estrela, Amandinha!", disse ele. Nas imagens, a vencedora do BBB também aparece animada com a novidade.

Conversa vazada

Entretanto, a conversa ao redor no local onde os dois estavam acabou se sobressaindo na gravação. As vozes de Aline e Fred Bruno acabaram ficando claras, deixando disponível o conteúdo do debate entre eles.

Assista:

No começo, Aline afirmou que as finalistas estavam cansadas com a rotina de compromissos vindos com o encerramento do programa. O que teria vindo depois foi o principal motivador para o descontentamento da ex-sister.

"E aí encontro Fred Nicácio. Colocaram eu, Fred Nicácio e Domitila para fazer uma entrevista. Eu falei: 'put* que o pariu, mano. O que é isso?", questionou ela.

Fred, inclusive, continuou o assunto. "Não, colocaram a Lari com o Caubói e a Key...", retrucou o influenciador, seguido de um coro de desaprovação entre os demais presentes no cômodo. Com o fim do vídeo, não foi possível escutar o restante da conversa.

Exclusão e repercussão do vídeo

Após a repercussão, Cara de Sapato excluiu o vídeo das redes, o que não impediu que as críticas circulassem a todo vapor. "Ela recebendo um importunador sexual em casa e reclamando que tava na mesma entrevista com Nicácio e Domitila", disse um dos usuários.

O comentário do seguidor faz alusão ao fato de que Antônio Cara de Sapato, assim como MC Guimê, também integrante do quarto Deserto, foi indiciado pelo crime de importunação sexual.

Os dois começaram a ser investigados por conta das atitudes em uma festa realizada na casa do BBB 23 no dia 16 de março, ainda durante a exibição do programa. Os dois foram expulsos do reality no dia seguinte, após grande repercussão nas redes.