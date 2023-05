Justiça concede medida protetiva a Tati Zaqui contra Thomaz Costa

A Justiça concedeu o pedido de medida protetiva da cantora Tati Zaqui contra o ex-namorado, Thomaz Costa. A funkeira registrou boletim de ocorrência denunciando o ator por violência doméstica e psicológica, lesão corporal, ameaça e dano ao patrimônio.

Nota divulgada pelo advogado de Tati diz que a cantora passou por exame de corpo de delito no Instituto Médio Legal de Santo André (SP) para investigar os hematomas apresentados.

Após o exame, o caso foi encaminhado à Justiça, que proibiu qualquer contato entre os envolvidos e determinou que Thomaz mantenha distância de pelo menos 500 metros da ex-namorada.

"A assessoria jurídica da cantora Tati Zaqui lamenta o ocorrido e confirma que a artista acionou sua equipe jurídica para denunciar as agressões físicas e psicológicas que teria sofrido pelo seu ex-namorado Thomaz Costa", disse a assessoria da cantora, em nota.

"Diante das diversas provas apresentadas pela cantora, os fatores foram levados à Delegacia de Polícia, na qual as autoridades policiais de prontidão ouviram o depoimento da vítima e das testemunhas", acrescenta o comunicado.

"O caso foi enviado para o Poder Judiciário que, ao analisar as provas concederam uma medida protética em favor da cantora, proibindo o Sr. Thomaz de aproximar-se da Sra. Tatiane", conclui a nota.

Entenda o caso

A cantora Tati Zaqui foi à Delegacia de Polícia de São Caetano do Sul, em São Paulo, na última quinta-feira (18), para registrar um boletim de ocorrência (B.O) conta o ator Thomaz Costa.

Em outubro de 2022, eles começaram a namorar, mas os dois tinham um relacionamento cheio de idas e vindas. Tati relatou que Thomaz começou a ter um comportamento abusivo a partir de novembro do ano passado.

A jovem precisou lidar com ameaças, agressões físicas, episódios de ciúmes, e ofensas verbais. Porém, apesar desse comportamento, os dois reataram o namoro algumas vezes por ela acreditar nas promessas dele de mudança de comportamento.

Ciúme descontrolado

Quando Thomaz estava com ciúmes, costumava quebrar objetos, tapar a boca de Tati para conter os gritos e ofendê-la com xingamentos. “Você é pior que put*” e “Você é pior que o demônio” foram frases proferidas por ele.

Além disso, durante uma viagem dela a trabalho para o Rio Grande do Sul, Thomaz acusou que ela o estava traindo. "Fez diversas ligações, com cobranças e ciúmes, não aceitando quando o celular estava fora de área”, detalhou.

Como não conseguia trabalhar, terminou com ele. Porém, isso apenas intensificou o comportamento violento.

“A partir daí, com medo, e não vendo outro jeito do agressor se distanciar e acalmar, Tati abriu uma live no Instagram, dizendo aos seus seguidores que, se não voltasse, alguma coisa teria acontecido consigo, vindo a mostrar todos os objetos que estavam jogados no chão”, detalhou o B.O.

Ajuda profissional

Durante o namoro, o ex-participante de A Fazenda 14 começou a fazer terapia, buscando melhorar o comportamento. Porém, o registro do boletim de ocorrência aponta que Thomaz seguiu sendo ciumento, e praticando violência física e verbal.

Em um dos casos de violência, o ator a impediu de sair do apartamento dele. A situação só conseguiu ser resolvida depois de ligarem para a mãe dele.

'Eu fui vítima', diz Thomaz Costa

Na noite de sexta-feira (19), Thomaz Costa se pronunciou no Instagram, sobre as acusações feitas por Tati Zaqui. O ator revelou que soube da denúncia através da internet e que a vítima de relacionamento abusivo é ele.

“Primeira e última vez que vou falar sobre isso, tomei conhecimento agora pela internet do que está acontecendo. O que eu tenho para provar eu vou provar sim, na justiça, com o maior prazer, eu tenho fotos e vídeos também, mas não quero expor isso, não é a minha intenção. Eu fui vítima sim de um relacionamento abusivo! Vou provar para vocês que homens sofrem relacionamentos abusivos também”, relatou Thomaz Costa.

Ainda segundo o ator, os hematomas apresentados por Tati Zaqui no B.O foram provocados por ela.

“Essas marcas que ela mostrou para vocês são marcas provocadas por ela mesma ao tentar me agredir, vindo para cima de mim me chutando e machucava a perna. Sobre o vídeo que ela tá mostrando enfim, não vou comentar mais detalhes, é ela tentando colocar gente dentro da minha casa para me tirar de lá com todas as minhas coisas. Então eu estava me defendendo tenho como provar tudo, detalhe por detalhe, vou provar tudo na justiça. A verdade prevalece!”, finalizou Thomaz Costa.