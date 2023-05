Após apelido em reality, Deolane tenta processar Google para não ser relacionada à palavra 'bafuda'

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra tentou processar o Google por ter o nome associado à palavra “bafuda” na ferramenta de pesquisas na internet. Mas foi impedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, segundo o jornal Folha de SP.

Na manifestação, o juiz Bruno Paes Straforini diz que "não enxergou ilegalidade na conduta do Google" e que Deolane "optou livremente em participar de um programa com ampla exposição de sua vida privada".

Na petição, segundo o jornal, ela afirma que continuou a ser relacionada à palavra "bafuda" nas redes sociais e a ferramenta de pesquisa sugere sua foto e seu nome quando o termo é utilizado na busca.

O magistrado também afirma que a empresa apenas direciona as buscas do site para publicações e matérias.

Apelido no confinamento

No processo, a influenciadora afirmou que, quando participou do reality show A Fazenda, em 2022, foi alvo de comentários de outros participantes por supostamente ter mau hálito.

A expressão foi utilizada pela primeira vez por Deborah Albuquerque, participante que se desentendeu com Deolane do reality. Durante a participação da advogada, o apelido foi usado várias vezes contra ela.

O termo "Bafuda" teria vindo durante uma das brigas entre as duas, situação em que Deolane Bezerra acabou cuspindo no rosto de Deborah durante a discussão. Na ocasião, a participante apontou que a colega de confinamento tinha mau hálito.

Deolane desistiu do reality em dezembro, quando soube que sua mãe enfrentava problemas de saúde e estava internada no hospital. Na época, houve uma mobilização na porta da Record, e as irmãs de Deolane protagonizaram um episódio de pressão para a saída da influenciadora.