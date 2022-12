Em live, Deolane acusa A Fazenda de violência física e psicológica

A ex-participante do reality "A Fazenda 2022", Deolane Bezerra, fez uma live para expor os bastidores do programa após a saída dela no último domingo (4). Em transmissão que contou com mais de 414 mil pessoas, fez acusações contra a Record TV.

"Sofri por diversas vezes violência psíquica e moral, inúmeras vezes. Fui obrigada a escutar durante horas volume de som altíssimo, comi produtos vencidos, tive ficar trancada durante horas sem motivo sofrendo ansiedade e tendo que controlar comigo mesmo", relatou.

Para ela, o programa é parcial e tendencioso. "Eles escolheram a pessoa errada para manipular", afirmou, fazendo referência ao fato de ter sido escolhida para ser a "vilã" da edição.

Ainda criticou o fato de estarem usando a imagem dela após a saída, e o fato das músicas de MC Kevin, falecido em maio de 2021, não serem tocadas na festa.

Jogo manipulado

Ao longo da live, afirmou que o programa não mostrou os momentos em que ela sofreu agressão falsa, e que, como já haviam definido seu papel como vilã, editaram para reforçar essa narrativa.

"A Fazenda é a maior mentira da televisão", declarou. Deolane ainda acrescentou que ex-peões não puderam desistir, mesmo pedindo, como foi o caso de Tiago e Pétala. "A tortura psicológica realizada pela produção da Fazenda é indigna".