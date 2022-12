Por que Deolane Bezerra saiu de 'A Fazenda'?; entenda polêmica generalizada

A saída de Deolane Bezerra de 'A Fazenda' 2022 foi marcada pro diversas polêmicas. A advogada e influenciadora digital deixou o reality show na tarde de domingo (4), após intervenção das irmãs, Dayanne e Daniele Bezerra, que fizeram manifestações em frente à sede do programa, em Itapecerica da Serra, em São Paulo, desde a noite de sábado (3).

Alegando um problema de saúde da mãe, Solange Bezerra, que ficou internada na UTI do Hospital São Luiz, as irmãs exigiam que Deolane saísse do confinamento. Para as familiares, ela precisava ser comunicada sobre a internação da mãe, que segundo elas estava muito preocupada com a "manipulação" contra a filha no reality.

Legenda: Momento em que Deolane toca o sino e solicita saída de 'A Fazenda' Foto: Reprodução/Record Tv

Roça falsa e revolta das irmãs de Deolane

Outro fato crucial para a revolta das irmãs Bezerra apontado pelos telespectadores foi a preferência do público por Babi, rival de Deolane, na escolha da "Roça Falsa". A dinâmica da atividade consistia na eliminação fictícia de uma pessoa para alterar os ânimos do jogo.

Após a atriz Bárbara Borges retornar a casa, Dayanne publicou diversos vídeos em tom de revolta, alegando que iria tirar a irmã a qualquer custo do reality, que estava "desfavorecendo" Deolane.

Alguns internautas chegaram a apontar que a família usou o problema de saúde da matriarca apenas como uma "desculpa" para que Deolane saísse sem ser eliminada pelo público.

"Essa família passou de todos os limites, uma baixaria! Até problema de saúde da mãe elas usam porque sabem que a Doutora iria sair na votação e perder pra Babi, mas o ego não deixa! Elas forçaram e conseguiram o que queriam", escreveu uma internauta no Twitter.

Outros telespectadores também demonstraram revolta com as irmãs, alegando que elas desrespeitaram as regras do reality e foram agressivas com a produção. (Veja vídeo abaixo)

Mobilização em frente à sede de A Fazenda

O estopim para a saída de Deolane começou no sábado (3), quando as irmãs da influenciadora se manifestam na entrada da sede do programa. A mobilização também contou com a presença de inúmeros fãs da ex-peoa.

As familiares divulgaram o endereço da locação nas redes sociais e os fãs foram ao local, ameaçaram invadir, soltaram fogos e atravessaram carros para ninguém entrar ou sair. A Polícia foi acionada e se deslocou até o local.

Após muitos protestos e conversas com a direção do programa, Deolane deixou o reality rural.

Apoio da família de Pétala

Além disso, familiares de Pétala, participante aliada de Deolane, também estiveram na porta da Record para apoiar a manifestação. Elas querem que Pétala siga o mesmo caminho da amiga e peça para sair do programa.

Como ficam as aliadas de Deolane no jogo?

Apesar da passagem polêmica de Deolane em 'A Fazenda', ela fez alianças que permaneceram até o fim do jogo. Ao lado de Pétala, Bia Miranda e Moranguinho, ela integrou o chamado 'lado A' do programa e tinha como principais oponentes Bárbara Borges e Déborah Albuquerque, com quem protagonizou diversas brigas e trocou agressões verbais.

Polêmica generalizada

Depois que a emissora comunicou a saída da 'Doutora', Pétala se revoltou e afirmou que a mãe da advogada não estava doente. "Só falaram isso pra gente não bater o sino. Tiraram a ganhadora do programa por falcatrua, todo mundo sabia que ela ia ganhar", alegou.

As aliadas também ameaçaram deixar o reality, mas voltaram atrás após conversarem com a produção. As três peoas chegaram a arrumar as malas no domingo (4), e a Record cortou a transmissão ao vivo do Playplus.