Babi volta para A Fazenda e reação de Deolane surpreende; veja vídeo

A atriz Bárbara Borges, de 43 anos, conhecida como Babi, surpreendeu os participantes do reality “A Fazenda 14”, neste sábado (3), ao retornar da “Roça Falsa”. A dinâmica desta atividade consiste na eliminação fictícia de uma pessoa para alterar os ânimos do jogo.

Babi retornou para a casa no início da tarde de hoje. "Atenção, atenção, respeitável público, a roça falsa aconteceu. A Babi está de volta. Eu voltei, eu voltei”, gritava.

Dentre as reações dos participantes, a que mais repercutiu entre os internautas foi a da advogada Deolane, que observou a comemoração efusiva dos demais e voltou a dormir em seguida. Veja vídeo:

Como funcionou a Roça Falsa?

Babi ficou no Rancho do Fazendeiro por dois dias, com uma série de privilégios. Na sexta-feira (2), convidou dois peões para visitá-la.

Os participantes escolhidos foram Iran Malfitano e André Marinho. Juntos, eles assistiram aos vídeos do reality e retornam à sede, sem poder contar sobre a roça falsa.