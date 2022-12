Thiago Oliveira se emociona ao revelar sexo e nome do bebê durante o "É de casa"

O apresentador do "É de casa", Thiago Oliveira, revelou o nome e o sexo do bebê que espera junto à companheira, Bruna Matuti. O anúncio foi feito aos colegas de trabalho e ao público durante o programa da Rede Globo neste sábado (3).

Emocionado, o comunicador contou que o casal terá uma menina, aproveitando para mencionar a alegria que é viver o primeiro natal "grávido". As informações são do Gshow.

Oliveira confidenciou que seu maior sonho pessoal é ser pai: "É algo tão grandioso. A cada dia, um sentimento diferente. É uma menina, uma princesa que eu sonhei desde os 12 anos de idade".

"Sempre disse que primeiro teria uma filha! Eu sentia isso muito forte, e quando a Bruna me contou, eu disse: é a nossa menina".

Assim como o apresentador, Bruna também se emocionou, afirmando que nada se compara com o momento da revelação. "Eu nunca fiquei tão nervosa na vida como antes de levantar aquela fatia de bolo do chá revelação" disse.

Apesar da descoberta recente, a pequena já tem nome certo: Ella. O nome, que não é muito comum no Brasil, tem uma motivação especial.

"A gente queria um nome curto simples, com personalidade, potência. Quando eu e Bruna conversamos, ia ser Ema, para homenagear a avó dela, e do nada chegou a Ella. Queria chegar chegando com representatividade" explicou Thiago