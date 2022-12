Repórter Susana Naspolini será homenageada com nome de creche no Rio de Janeiro

A repórter Susana Naspolini, que faleceu no último mês de outubro aos 49 anos, recebeu homenagem da Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e será nome de uma creche da região no Rio de Janeiro. A inauguração acontece no sábado (3), no bairro Campos Elíseos.

Conforme informações da prefeitura, divulgadas pelo portal NaTelinha, a inauguração do espaço terá a presença de amigos, familiares, autoridades e mãe de alunos da creche, com o intuito de lembrar do legado deixado pela repórter da Globo.

Ao todo, a nova unidade educacional de Duque de Caxias atenderá 150 crianças, contando com berçário, fraldário, lactário, solário e brinquedoteca. Além disso, as crianças ainda poderão acessar refeitório, horta e pátio coberto.

Legado na TV

Repórter do telejornal RJTV, Susana era conhecida pela cobertura direta nas comunidades por meio da emissora. Nas matérias, pedia por melhorias nos bairros carentes do Rio de Janeiro e ganhou a simpatia dos moradores.

Os protestos de Susana eram tratados com importância, mas também traziam o bom humor da jornalista, mostrando também os momentos divertidos dela nas comunidades.

Após passar por tratamento contra um câncer no osso da bacia, ela morreu aos 49 anos, no dia 25 de outubro, em São Paulo. A repórter permaneceu internada em um hospital por mais de duas semanas e a filha fez diversos pedidos de orações nas redes sociais.