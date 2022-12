Seguidor acusa Karoline Lima de passar pouco tempo com a filha e ela rebate

A influenciadora digital cearense Karoline Lima abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, na quarta-feira (30), e recebeu um questionamento de um seguidor, que a acusou de passar pouco tempo com a filha, Cecília. A criança é fruto do relacionamento dela com o jogador da Seleção Brasileira Eder Militão.

“Você não acha que passa tempo demais sem sua filha, não? De dar dó”, escreveu a pessoa.

“Tá acompanhando a pessoa errada, meus amores, porque eu durmo, acordo, respiro, tomo banho, todo dia com minha filha. Vou passar uns dias fora, mas, graças a Deus, tenho minha família, que é minha rede de apoio e ela tá muito bem, obrigada”, respondeu Karoline.

A influenciadora viajou para o Catar, para acompanhar a Copa do Mundo a trabalho. Ela está acompanhada de outras influencers, como Mirella e Dhully Zanela. Nos Stories, nesta sexta-feira (1º), Karoline já contou que vai assistir ao jogo do Brasil no estádio.

Já a filha da influencer, Cecília, está em Fortaleza, uma vez que Karoline volta do Catar direto para a capital, onde participará da Farofa da Gkay.